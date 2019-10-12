شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يتلقى خطابا من الزمالك بفسخ التعاقد مع الأمريكي تيريل ستوجلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا صباح اليوم من إدارة نادي الزمالك يخطره فيه بفسخ التعاقد مع اللاعب الأمريكي تيريل ستوجلين بناءً على رغبة اللاعب بعد التنازل عن كافة حقوقه لدى النادي.

وتسلم الخطاب محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد ، على أن يتم إجراءات فسخ التعاقد بين النادى واللاعب .

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وشهدت الأيام الماضية نشوب أزمة بين ستوجلين وطارق سعيد مدير فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء بعد رفض اللاعب خوض التدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة حجة التوجه إلى البنك لايداع أموال .

وقامت إدارة الزمالك بتجميد اللاعب وحرمانه من المشاركة في التدريبات ومباريات دورى المرتبط ، حتى تم ابلاغ اتحاد اللعبة بقرار فسخ التعاقد مع اللاعب.