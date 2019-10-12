شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يتلقى خطابا من الزمالك بفسخ التعاقد مع الأمريكي تيريل ستوجلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسلم الخطاب محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد ، على أن يتم إجراءات فسخ التعاقد بين النادى واللاعب .
وشهدت الأيام الماضية نشوب أزمة بين ستوجلين وطارق سعيد مدير فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء بعد رفض اللاعب خوض التدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة حجة التوجه إلى البنك لايداع أموال .
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