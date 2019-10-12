اتحاد كلباء الإماراتي يتعاقد مع المدرب السابق للنصر السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي تعاقده مع المدرب الأوروغواياني خورخي دا سيلفا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وذكر النادي الإماراتي أن عقد دا سيلفا مع النادي سيمتد لمدة موسم واحد، وكان دا سيلفا (57 عاما) درب ناديي بني ياس الإماراتي والنصر السعودي. ويحتل اتحاد كلباء المركز الرابع عشر الأخير في جدول ترتيب أندية دوري الخليج العربي الإماراتي بلا رصيد من النقاط، حيث خسر المباريات الثلاث التي خاضها في المسابقة.

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