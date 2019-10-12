شكرا لقرائتكم كلوزه: ليفاندوفسكي أفضل مني بـ 10 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد نجم المنتخب الألماني السابق ميروسلاف كلوزه باللاعب نيكلاس فولكروغ، مهاجم نادي فيردر بريمن الألماني، وقال الهداف التاريخي للمنتخب الألماني إن طريقة لعب فولكروغ تتضمن عناصر من أسلوبه هو في اللعب.

وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن أكثر لاعب يرى فيه نفسه، قال كلوزه(41 عاما): قلت سابقا إنه نيكلاس فولكروغ... أنا أراه ممتعا بالفعل ولاعبا كاملا، فهو سريع ولديه الغريزة التي يحتاجها المهاجم.

تجدر الإشارة إلى أن كلوزه صاحب الـ71 هدفا مع المنتخب الألماني، كان لعب ضمن صفوف فيردر بريمن في الفترة بين عامي 2004 و2007، كما لعب أيضا ضمن صفوف كايزرسلاوترن وبايرن ميونخ ولاتسيو روما.

Advertisements

وأضاف كلوزه، مدرب الناشئين في بايرن ميونخ، أنه يرى نفسه أيضا في مهاجم آخر، وهو روبرت ليفاندوفسكي، وقال : ثمة مهاجم آخر، يشبهني بعض الشيء، لكنه أفضل مني عشر مرات، وهو روبرت ليفاندوفسكي، فهو لاعب كامل يجيد اللعب بكلتا قدميه وبالرأس وهو قادر على التسديد.

وأوضح كلوزه أن أفضل لاعب كان يحب اللعب معه في المنتخب كان توماس مولر.

وقال:أفضل من كنت أحب اللعب معه كان دائما توماس مولر، لأننا كنا نكمل بعضنا بعضا على نحو ممتاز، كان يكفي فقط أن ننظر إلى بعضنا البعض لنعرف ماذا سنفعل... كانت توليفة عبقرية.