شكرا لقرائتكم المنتخب الهولندي يفقد ديباي أمام بيلاروسيا بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المنتظر أن يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته أمام منتخب بيلاروسيا يوم الأحد، بدون ممفيس ديباي، نجم هجوم الطواحين الهولندية.

ويأتي لقاء الأحد الذي يقام في مينسك عاصمة بيلاروسا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا (يورو 2020).

وسافرت بعثة المنتخب الهولندي يوم السبت، بدون ديباي، لاعب أولمبيك ليون، الذي أبلغ المدير الفني رونالد كومان بأنه يعاني مشاكل في الفخذ.

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وأحرز ديباي هدفين في مباراة المنتخب الهولندي أمام إيرلندا الشمالية الخميس والتي انتهت بفوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يضم كومان لاعبا بديلا لديباي، وربما يلعب دونيل مالين، لاعب إيندهوفن، مكانه، وسجل ديباي"20 عاما" عشرة أهداف، جعلته أفضل هداف في المنتخب الهولندي في الوقت الحالي.

وبعد فوزه على منتخب إيرلندا الشمالية، تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، حيث إنه يتساوى في النقاط مع منتخبي ألمانيا وإيرلندا الشمالية بـ12 نقطة لكل فريق.

وسيقطع المنتخب الهولندي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات يورو 2020 في حال فوزه على المنتخب البيلاروسي.