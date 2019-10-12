هل يعود حسن حمدي للأهلي ؟ .. سوبر كورة يُجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح البعض داخل أروقة النادي الأهلي اسم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق لتولي رئاسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بعد استقالة طه إسماعيل عن رئاسة اللجنة منذ فترة.
وتولى حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي في الحقبة الذهبية للقلعة الحمراء، التي شهدت التتويج بالألقاب القارية والمحلية والتربع على عرش الكرة الإفريقية، وكان يتولى محمود الخطيب منصب نائب رئيس القلعة الحمراء.
ويحاول مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب سد الفراغ الذي خلفه رئيس الشيخ طه عن رئاسة لجنة التخطيط، من أجل الاستمرار في أداء عملها داخل النادي، ومساعدة بيبو في إدارة ملف الكرة بالقلعة الحمراء.
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