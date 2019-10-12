منور يا عبده.. الحمد لله متجمعين بخير..حبيبي يا بيبو دايما في افراح الاهلي.

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة جمعت بين اثنين من النجوم الكبار بتاريخهم الحافل في عالم الساحرة المستديرة مع ناديهما الاهلي ومنتخب مصر.. اللقاء كان خلال حفل تسليم درع الدوري 41 للاهلي

شاءت الصدفة أن أتواجد بين النجمان..فماذا دار بينهما؟

الخطيب قال لـالمجري..منور يا عبده ايه الشياكة دي ده كده الكل هايغير منك شباب علي طول..ليرد المجري.. أنت اللي منور يا بيبو وديما نتجمع في أفراح الأهلي كلنا سعداء باللي بتقدمه مع المجلس وعقبال أفريقيا..ليبتسم بيبو مجددا ويرد أنتم عيلة الأهلي ، وكلنا تحت أمر الأهلوية ، ويضيف عبده طمني عليك انشاء الله تكون أحسن رد بيبو..الحمدلله كفاية الفرحة في عيون الأهلوية بترفع عني الالم الحمد لله يا عبده.. ويضيف بيبو..أنا اللي عايز أقولك خلي بالك من نفسك.. لينتهي حوار سريع جدا من القلب للقلب في لقاء أوضح ان النجوم يصنعون تاريخهم بالعمل وثقه الجماهير. Advertisements



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