شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة أحمد حسن لراموس ورونالدو بعد اقترابهما من عمادة لاعبى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 7 سنوات قضاها أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر على قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية بـ184 واقتراب أكثر من لاعب من رقمه التاريخى، على رأسهم الإسبانى سيرجيو راموس والبرتغالى كريستيانو رونالدو، ما ذا قال "الصقر" عن رقمه القياسى.
وقال أحمد حسن لـ"الخليج 365"، "إنه سعيد بتواجدى لأكثر من 7 سنوات على رأس قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية، ولم يتم تحطيمه هذا الآن، هذا شرف لى برفع اسم مصر فى جميع البطولات الدولية".
وتأتى قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية كالتالى:
أحمد حسن 184 مباراة
بوفون " إيطاليا " 176 " مباراة لكنه أعلن الاعتزال الدولى.
أحمد المبارك "عمان " 173 مباراة – مستمر –
بدر المطوع "الكويت " 173 مباراة – مستمر .
سيرجيو راموس "إسبانيا" 167 مباراة –
كاسياس "إسبانيا" 167 مباراة .
رونالدو "البرتغال " 161 مباراة
وأشار حسن إلى أن راموس أمامه 17 لقاءً للوصول لرقمى بعمادة لاعبى العالم، وفى حال وصوله للقب سأهنئه بلا شك فهو لاعب مجتهد ويستحق الوصول لهذا الرقم ونفس الأمر للبرتغالى كريستيانو رونالد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف رسالة أحمد حسن لراموس ورونالدو بعد اقترابهما من عمادة لاعبى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.