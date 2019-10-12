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اعرف رسالة أحمد حسن لراموس ورونالدو بعد اقترابهما من عمادة لاعبى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 7 سنوات قضاها أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر على قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية بـ184 واقتراب أكثر من لاعب من رقمه التاريخى، على رأسهم الإسبانى سيرجيو راموس والبرتغالى ، ما ذا قال "الصقر" عن رقمه القياسى.

وقال أحمد حسن لـ"الخليج 365"، "إنه سعيد بتواجدى لأكثر من 7 سنوات على رأس قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية، ولم يتم تحطيمه هذا الآن، هذا شرف لى برفع اسم مصر فى جميع البطولات الدولية".

وتأتى قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية كالتالى:

أحمد حسن 184 مباراة

بوفون " إيطاليا " 176 " مباراة لكنه أعلن الاعتزال الدولى.

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أحمد المبارك "عمان " 173 مباراة – مستمر

بدر المطوع "الكويت " 173 مباراة – مستمر .

سيرجيو راموس "إسبانيا" 167 مباراة

كاسياس "إسبانيا" 167 مباراة .

رونالدو "البرتغال " 161 مباراة

وأشار حسن إلى أن راموس أمامه 17 لقاءً للوصول لرقمى بعمادة لاعبى العالم، وفى حال وصوله للقب سأهنئه بلا شك فهو لاعب مجتهد ويستحق الوصول لهذا الرقم ونفس الأمر للبرتغالى كريستيانو رونالد.

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