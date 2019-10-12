شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب مروان محسن مهاجم الأهلى، عن الملاعب بسبب الإصابة التى ألمت به، ودفعته لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر فى عظام الوجه. ويحتاج مروان محسن لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة فى التدريبات. وكان مروان محسن، أصيب خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة، وهو ما استدعى خروجه من المباراة. ونرصد أرقام مروان محسن فى الملاعب قبل الإصابة: ـ لعب مروان محسن لأندية بتروجيت وجل فيسنتى البرتغالى والإسماعيلى والأهلى لعب 184 مباراة طوال تاريخه شارك فى 12.083 دقيقة سجل 47 هدفا Advertisements صنع 19 هدفا تلقى 35 كارت أصفر لم يطرد لعب مروان مع الأهلى 52 مباراة شارك فى 2.799 دقيقة سجل 13 هدفا صنع 5 أهداف تلقى 10 كروت صفراء .

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