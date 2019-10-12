شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من ميتشو للاعبى الزمالك قبل عودة الاستعداد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بقاعة المحاضرات المخصصة لذلك، قبل انطلاق التدريبات الجماعية فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى.

ومن المنتظر أن يقوم ميتشو بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين كذلك بعض الأمور التكتيكية الأخرى، تمهيدا لتنفيذها بمران اليوم، لاسيما وأن الخواجة الصربى سيعرض بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى المواجهات الماضية، وخاصة مباراة كأس السوبر أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الأخير باللقب بنتيجة 3/2.

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ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وصعد ميتشو 11 لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.

ويغياب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.