شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك لـ"تايم سبورت": الحكم المصرى "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أن الحكم المصرى الأفضل لإدارة مباراة القمة المقرر لها 19 أكتوبر الجارى بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال مبروك، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو، "الحكم المصرى مظلوم دائماً ويجب أن نمنحه فرصة إدارة مباراة القمة المقبلة لمنحه فرصة لإظهار قدراته وإمكانياته فى مباراة مهمة مثل القمة 119 ."

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالأهلى، "أتمنى أن يحضر جمهور الأهلى والزمالك المباراة بكثافة حتى نرى مباراة مميزة مثل مباراة السوبر التى جمعت الفريقين الشهر الماضى وفاز بها الأهلى 3-2".

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وتابع مبروك، "رمضان صبحى لاعب الأهلى ومصطفى محمد لاعب الزمالك سيكونان أهم الأوراق الرابحة ليس فقط فى مباراة القمة ولكن فى المنتخب الأوليمبى فى الفترة المقبلة "

وعن فترة توقف الدورى علق مبروك، "إيجايبة ومنحت الناديين فرصة الاستعداد الأمثل لمباراة القمة، وكانت ضرورية لاسيما داخل نادى الزمالك لإعادة ترتيب أوراقه بعد التعادل مع نادى مصر فى الجولة الأخيرة للمسابقة ."

وعن مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى قال فتحى مبروك، "مجموعة قوية ولكن فرص الأهلى والنجم الساحلى التونسى هى الأكبر للتأهل مع ضرورة الحذر من قدرات فريق الهلال السودانى ."