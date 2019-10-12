شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر للسلة .. نهائى مبكر بين الأهلى و الزمالك فى دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت اليوم بالاتحاد المصري لكرة السلة قرعة بطولة كأس مصر لعام 2019 /2020 ، وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي بدور الستة عشر بالبطولة.

وستقام قمة الأهلى والزمالك فى السلة على صالة الأهلي بالجزيرة أحد يومي 6 ، 7 نوفمبر المقبل ، في حين سيواجه الجزيرة نظيره سموحة، ويلتقي سبورتنج بالمصرية للاتصالات، ويلعب الاتحاد السكندري مع الزقازيق.

Advertisements

وسيواجه طنطا نظيره مدينة نصر، ويلتقي السكة الحديد بمصر للتأمين، في حين سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة دور الـ 32 بين أصحاب الحياد والطيران.

وسيلتقي مركز شباب سوهاج مع الفائز من مواجهة هليوبوليس والشمس بدور الـ32، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد دور الـ16، خلال الساعات القادمة.

د