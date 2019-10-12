- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر للسلة .. نهائى مبكر بين الأهلى و الزمالك فى دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت اليوم بالاتحاد المصري لكرة السلة قرعة بطولة كأس مصر لعام 2019 /2020 ، وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي بدور الستة عشر بالبطولة.
وستقام قمة الأهلى والزمالك فى السلة على صالة الأهلي بالجزيرة أحد يومي 6 ، 7 نوفمبر المقبل ، في حين سيواجه الجزيرة نظيره سموحة، ويلتقي سبورتنج بالمصرية للاتصالات، ويلعب الاتحاد السكندري مع الزقازيق.
وسيواجه طنطا نظيره مدينة نصر، ويلتقي السكة الحديد بمصر للتأمين، في حين سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة دور الـ 32 بين أصحاب الحياد والطيران.
وسيلتقي مركز شباب سوهاج مع الفائز من مواجهة هليوبوليس والشمس بدور الـ32، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد دور الـ16، خلال الساعات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس مصر للسلة .. نهائى مبكر بين الأهلى و الزمالك فى دور الـ16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.