سوبر كورة.. الأهلى يحدد سعر بيع وليد أزارو فى الانتقالات المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت إدارة النادى الأهلى ترحيبها ببيع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض رسمى من أحد الأندية الخارجية للحصول على خدمات اللاعب. وكشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى هيبى فورتيشن الصينى ينوى شراء أزارو فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض رحيل أيوب الكعبي. Advertisements وترحب إدارة الأهلى برحيل أزارو فى انتقالات يناير القادمة، لاسيما فى وجود أكثر من بديل لتعويض اللاعب المغربي، خاصة بعد تألق النيجيرى جونيور أجايى وكذلك فى وجود صلاح محسن ومروان محسن. لمعرفة السعر الذى حددته إدارة الأهلى لبيع وليد أزارو فى الانتقالات المقبلة اضغط هنا

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