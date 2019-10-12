نشرة أخبار سوبر كورة.. تحذير ليفربول لقطر.. 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة دخول نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، فى مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، عن طريق وكيل أعماله وبعض المقربين من اللاعب، لعودته مرة أخري لصفوف القلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الدائرة حاليا.

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