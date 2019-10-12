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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت لاعبة كرة قدم أمريكية تدعى صوفيا هيرتا، لموقف محرج بسبب أحد المشجعين خلال مباراة ودية بين فريقي سيدات تيغريس المكسيكي وهيوستن داش الأمريكي.
اللاعب الأمريكية صوفيا هيرتا كانت قد اقتربت من منصة المشجعين لتحية الجماهير، بعد نهاية المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق المكسيكي 2-1.
صوفيا لبت نداء بعض الجماهير القريبة من مكان خروجها من الملعب لاتقاط الصور التذكارية معها، قبل أن يطلب أحدهم صورة سيلفي معها، لكنه استغل انشغالها بالتقاط الصورة، ليضع يده بطريقة غير لائقة حولها.
الأمر الذي أثار إنزعاج صوفيا وعبرت بقولها لزميلاتها في غرفة تبديل الملابس، أنها تشعر بالاشمئزاز مما حدث.
أحد المصورين المتواجدين في الملعب نجح في التقاط صور الواقعة، ما أوقع المشجع في ورطة مع نادي تيغريس، الذي فرض من خلال المحكمة عقوبة منع المشجع من حضور جميع مبارياته.
كانت هذه تفاصيل خبر اللاعبة الأمريكية صوفيا هيرتا تتعرض للتحرش خلال التقاط صورة سيلفي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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