ليونيل ميسي يفشل في التحدث بلغة يتقنها أطفاله بطلاقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن جوانب كثيرة في حياته داخل الملعب وخارجه، وذلك خلال لقاء أجراه مع إذاعة “راك 1” الإسبانية.

ميسي قال خلال اللقاء: إنه لا يجيد تحدث اللغة الكتالونية، ويتحدث فقط الإسبانية في غرف خلع الملابس أثناء المباريات، إلا أن أولاده الصغار يتحدثون اللغة الكتالونية بطلاقة.

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قائد منتخب بلاده فتح قلبه، في المقابلة عن لحظاته الأسوأ والأجمل في عالم الكرة، وتطرق لأصعب النجوم الذين واجههم، وأفضل المدربين الذين عمل معهم.

الملقب بالحذاء الذهبي 6 مرات، أكد أن أسوأ فترة في مسيرته كانت في 2013 و2014، عندما تعرض لإصابة استمرت لأشهر، عولج فيها بالأرجنتين.

أما عن أجمل أهدافه، فأكد نجم برشلونة الإسباني، أن هدفه بالرأس في مرمى مانشستر يونايتد، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، هو الأجمل بالنسبة له.

أما عن أفضل مباراة لعبها فقال إن مباراة برشلونة أمام ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2011، والتي انتهت بنتيجة 2-0 للفريق الكتالوني، هي الأفضل بالنسبة له.