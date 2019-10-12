دور محمد صلاح في علاج مؤمن زكريا من إصابته النادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد اللاعب المصري مؤمن زكريا، مهاجم فريق النادي الأهلي - الذي يخضع للعلاج حاليا – أن مواطنه محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كان أحد الداعمين له، وقدم له عروضا للعلاج في 3 دول.

مؤمن زكريا البالغ من العمر (31 عاما)، كان قد تعرض لإصابة لم يتم الكشف عن هويتها، إلا أن مصادر ذكرت أنها ضمور في أعصاب القدم، ونال تعاطف نجوم وجماهير كرة القدم في مصر، علما أنه يغيب عن الأهلي منذ انتهاء إعارته إلى فريق أحد السعودي مؤخرا.

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لاعب الأهلي أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى اتصالا من محمد صلاح بعد علمه بأزمته الأخيرة، حيث عرض عليه هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، السفر للعلاج في بريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة.

مؤمن زكريا كان من بين المدعوين لحفل الأهلي الأخير احتفالا بالتتويج بلقب الدوري، وأعد النادي أغنية باسمه لدعمه في رحلة العلاج.

اللاعب كشف أن نتيجة الفحوص التي أجراها في ألمانيا مؤخرا، ستحدد موعد عودته للتدريبات، استعدادا للمشاركة في المباريات مع الفريق.