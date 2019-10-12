شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن مفاوضات جروس مع الاتحاد والان مع التفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز السلمي، عن مفاجاة كبيرة بشأن تدريب السويسري كريستيان جروس تدريب الأهلي ومفاوضاته مع نادي الاتحاد.

وقال السلمي في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"على أن جروس لم يرفض تدريب نادي الاتحاد، أو تفضيل الأهلي عليه موكدا على أن السويسري انتظر الإدارة طويلا إلا أن العميد تراجع عن فكرة التعاقد معه

يذكر أن جروس على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع الأهلي مجددًا، بعد أن قاده الفريق في الفترة من 2014 إلى 2017، وتوج معه بالثلاثية التاريخية "الدوري، وكأس الملك، وكأس ولي العهد".