شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انضمام اريسكن إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

لا يُسمح للاعبين من كريستيان إريكسن نجم توتنهام الانجليزي عادة بالدخول إلى الأشهر التسعة الأخيرة من عقودهم.

ويجد الدانماركي نفسه في هذا الموقف تمامًا مع تعاقده مع توتنهام بسبب انتهاء صلاحيته في نهاية هذا الموسم.

عادة ما يقوم النادي واللاعب بتصنيف هذا النوع من السيناريو قبل 12 شهرًا من انتهاء العقد ، مثل فعل تشيلسي وريال مدريد وإيدن هازارد هذا الصيف ، لكن إريكسن عبر هذا الخط. ليس الأمر كما لو أن توتنهام لم يحاول إيجاد المحلول.

قدمت ثلاثة عروض جديدة للعقد ورفضت إريكسن كل واحد منها وإنه يعرف ما يريد أن يفعله ، وهذا أمر مغادرة. أخيرًا ، حاول توتنهام أن يبذل قصارى جهده لربط اريسكين هذا الصيف ، لكنهم فشلوا.

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حاول دانييل ليفي بيع لاعب خط الوسط خلال الأيام الأخيرة من نافذة الانتقالات بمجرد أن أدرك أن الدانماركي لن يوقع ريال مدريد لم يكن مهتمًا بالتوقيع عليه بعد ذلك ، لقد كانوا يعملون على إلغاء أوامر زين الدين زيدان بمتابعة بول بوجبا.

حاول توتنهامآخر مرة تسجيل اريكسين ، لكن اللاعب لم يستسلم سواء في يناير أو الصيف المقبل ، سوف يحصل على ما يريد مغادرة توتنهام شيء بدلاً من أي شيء ، ومع تفكير اريكسن ، أخبر ليفي وكيله أن سبيرز سيبحث عن بيع موكله في يناير من أجل الحصول على نوع من التعويض له.

يبحث نادي لندن عن رسوم في المنطقة تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو ، بدلاً من السماح لإريكسن بالرحيل مجانًا في الصيف.

تلقى ريال مدريد اقتراح توتنهام ويفكرون في اتخاذ خطوة وإنهم يعلمون أن اريكسين يريد أن يلعب لهم وأن توقيع لاعب مثله على هذا السعر المنخفض يمثل فرصة لا يمكنك التغاضي عنها.

كما ذكرت ماركا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، فإن رؤساء ريال مدريد لا يريدون تكرار موقف كيبا وسيحاولون التوصل إلى اتفاق لتوقيع اريكسين.