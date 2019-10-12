شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يثير الجدل برسالة غامضة: «طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومنتخب مصر الوطني، رسالة غامضة خلال تواجده بمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة بتسوانا الودية، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.

وكتب طارق حامد على على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى».

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت أزمة في نادي الزمالك بطلها الحارس محمود عبدالرحيم «جنش» عندما طالب بمقدم تعاقده، وأعلن مسئولو الزمالك أنهم استقروا على تعديل عقود طارق حامد وجنش ومحمود علاء وعبدالله جمعة، بطريقة تليق بمجهوداتهم مع الفريق عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا.

وضحّى «حامد» بالعديد من العروض الخارجية المغرية التي عرضت عليه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، وفضل الاستمرار في ميت عقبة، بعد أن أبدى الجهاز الفني والمسؤولون رغبتهم في بقائه للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، الأمر الذي دفع المسئولون لاتخاذ قرار بتعديل عقده وترضيته ليصبح الأعلى راتبًا في الفريق، إلا أن الإدارة لم تفي بوعدها.