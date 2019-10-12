شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك وبيراميدز يدخلون قائمة أفضل 100 نادي في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تفوق النادي الأهلي على عدد من كبار الأندية العالمية في تصنيف أفضل 50 فريق في العالم والذي أعده موقع Football World Rankings، أبرزها مانشستر يونايتد، الذي جاء في المركز 46، فيما دخل كل من الزمالك وبيراميدز في قائمة الـ 100 الأفضل.

واعتمد ترتيب الأندية على نتائج العام الماضي، مع الوضع في الحسبان عدد الانتصارات التي حققها كل ناد وتحويلها إلى نقاط بنظام أشبه بلعبة التنس، فيما أشار الموقع إلى أن «ليس كل المباريات متعادلة في الأهمية»، و«ليست كل الاتحادات القارية متساوية في القوة»، لضمان أن ترتيب الأندية عادل بقدر الإمكان، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وحل النادي الأهلي في المركز 39، من بين الفرق الـ 50، فيما جاء على رأس القائمة كأفضل ناد في العالم فريق برشلونة الإسباني، يليه ليفربول في المركز الثاني.

وتفوق الأهلي في الترتيب على فرق ذات صيت في الكرة الأوروبية، وأبرزها بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو الإيطاليين، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.

وجاء الأهلي كأحد ثلاثة أندية عربية فقط في القائمة، إذ احتل نادي الهلال السعودي المركز الـ 14 بين الأندية الـ 50 الأفضل في العالم، فيما جاء نادي النصر السعودي في المركز 32، ليفوق الهلال على أندية مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس الهولندي، وتوتنهام الإنجليزي.

وفي قائمة الأندية الـ 100 الأفضل في العالم، حل الزمالك في المركز 93، فيما جاء بيراميدز في المركز 98.

ترتيب أفضل 10 أندية في العالم

1. برشلونة الإسباني

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2. ليفربول الإنجليزي

3. ريفربليت الأرجنتيني

4. مانشستر سيتي الإنجليزي

5. فالنسيا الإسباني

6. ريـال مدريد الإسباني

7. بوكا جونيورز الأرجنتيني

8. أتليتكو بارانيسي البرازيلي

9. بالميراس البرازيلي

10. تشيلسي الإنجليزي