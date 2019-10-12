محمد صلاح يهرب من فخ قطر

السبت 12 أكتوبر 2019

محمد صلاح

قام نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بتحذير دولة قطر من استتغلال لاعبيه فى الترويج والامور السياسىة لتميم بن حمد، وذلك على هامش مشاركة "الريدز" فى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر فى ديسمبر المقبل.



وكشفت الصحيفة البريطانية "ديلى ميل" أن نادي ليفربول راسل مسئولين فى قطر من أجل عدم إشراك محمد صلاح واللاعبين، في أية حملات تةريج بهدف التسويق السياسى لتميم بن حمد أو التسويق الرياضى فيما يتعلق ببطولة كأس العالم 2022.

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وتابعت الصحيفة أن نادى ليفربول تلقى ضمانات بعدم إشراك لاعبيه فى أية حملات تسويقية على الصعيد السياسي والرياضى، فى ظل حالة التركيز التى سيكون عليها الفريق الطامح لتحقيق إنجاز جديد بالحصول على البطولة الثالثة فى 2019 بعد دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الأوروبى.

كما تلقى نادى ليفربول تأكيدات من مصادر قطرية رفيعة المستوى أنه لن تكون هناك محاولات لالتقاط صور تذكارية للاعبين مع تميم بن حمد أمير قطر خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتحدثت الصحيفة أن محمد صلاح سيعامل بنفس الطريقة التى ستتم بها معاملة زملائه، ولن يكون هناك أي محاولة لجعله يلتقط صورة مع تميم بن حمد أمير قطر، لاسيما وأن إدارة ليفربول ترفض بشكل قاطع إدخال الرياضة بأي شكل من الأشكال في عالم السياسة.

وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا إلى أن نادى ليفربول حرص على تلقى تلك الضمانات، لاسيما أن كرة القدم بات لها دور كبير في الصراعات السياسية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك حرمان هينريك مختاريان، لاعب فريق روما الإيطالى، من السفر للعاصمة الأذربيجانية "باكو" للمشاركة بنهائي الدوري الأوروبى ضد تشيلسى قبل أشهر، حينما كان لاعبا بصفوف أرسنال، بسبب توتر العلاقة بين بلده أرمينيا وأذربيجان.