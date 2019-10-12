شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019 .. فايلر يفاجئ الدوليين بهذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نستعرض أبرز أخبار الأهلي على مدار اليوم السبت فيما يخص التحضير لـ مباراة القمة وموقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمباراة الزمالك.

وجاء أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت كالآتي:

اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019.. الأحمر يُحدد "تسعيرة" رحيل أزارو



اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..لا تمانع إدارة الأهلى فى بيع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض رسمى من أحد الأندية الخارجية للحصول على خدمات اللاعب.

كانت تقارير صحفية مغربية أن نادى هيبى فورتيشن الصينى ينوى شراء أزارو فى الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض رحيل أيوب الكعبي.

اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019.. فايلر يفاجئ الدوليين بهذا القرار



اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وضع برنامج إستشفائي لـ11 لاعباً دولياً المنتظر إنتظامهم في التدريبات الجماعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويتواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأولمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدٍ بالإسماعيلية ، وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير بجانب الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق المتواجد حالياً مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراة ودية مساء اليوم ،السبت، أمام الكاميرون بتونس.

اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..موعد عودة الدوليين استعداد لمواجهة الزمالك



اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..ينتظم اللاعبين الدوليين في تدريبات النادي الأهلى يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري المصري والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي سيتواجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري.

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اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..معلول ينتظم فى التدريبات الجماعية



اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..ينتظم علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلى في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الكاميروني في مباراة ودية تُقام مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.

وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إلى أن اللاعب التونسي سينتظم في تدريبات الفريق بعد غد حسب الإتفاق الذى جري بينهما مؤخراً.

اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..السولية يسابق الزمن للحاق بالقمة 119



اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده بصالة الجيم لاستكمال برنامجه التأهيلي قبل التعافي من الإصابة على أمل اللحاق بمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

سادت حالة من الارتياج داخل الجهاز الفني للأهلى بعد تحسن حالة عمرو السولية، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان بالدوري وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..فايلر يدفع بأجاي ليقود الهجوم ضد الزمالك



اخبار الأهلي اليوم السبت 12 / 10 / 2019..إستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على الدفع بالنيجري جونيور أجاي بشكل أساسي فى مركز المهاجم الصريح خلال مواجهة الزمالك المقبلة المقرر اقامتها يوم 19 اكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

ويُفضل فايلر حتى هذه اللحظة الاستفادة بأجاى، خاصة وأن اللاعب تألق بشدة فى المباراة الماضية بين الفريقين، والتي أقيمت على كأس السوبر المحلي والتي نجح فيها الدولي النيجيري من إحراز هدفين، ليساهم فى فوز فريقه بالمباراة