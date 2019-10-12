اخبار الرياضه

الزمالك يبحث عن بديل محمود عبد العزيز بعد إصابة الصليبي...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن بديل محمود عبد العزيز بعد إصابة الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى الزمالك، ملف تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

 

وأعاد مسئولو الزمالك المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، قبل العودة للتفاوض مع المسئولين بالنادى الدجلاوى، من أجل الحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

 

وعرض الزمالك الحصول على خدمات عبد العاطى من دجلة فى بداية الموسم الحالى مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم لاعب من الزمالك، وهو ما رفضه وادى دجلة بداعى أن العرض "ضعيف جدًا" ولا يتناسب مع مستوى وإمكانيات عبد العاطى، فى المقابل رفض النادى الأبيض زيادة قيمة العرض، ليتم غلق الملف حينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يبحث عن بديل محمود عبد العزيز بعد إصابة الصليبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا