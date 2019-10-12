شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن بديل محمود عبد العزيز بعد إصابة الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعرض الزمالك الحصول على خدمات عبد العاطى من دجلة فى بداية الموسم الحالى مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم لاعب من الزمالك، وهو ما رفضه وادى دجلة بداعى أن العرض "ضعيف جدًا" ولا يتناسب مع مستوى وإمكانيات عبد العاطى، فى المقابل رفض النادى الأبيض زيادة قيمة العرض، ليتم غلق الملف حينها.
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