شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن بديل محمود عبد العزيز بعد إصابة الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى الزمالك، ملف تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وأعاد مسئولو الزمالك المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، قبل العودة للتفاوض مع المسئولين بالنادى الدجلاوى، من أجل الحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وعرض الزمالك الحصول على خدمات عبد العاطى من دجلة فى بداية الموسم الحالى مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم لاعب من الزمالك، وهو ما رفضه وادى دجلة بداعى أن العرض "ضعيف جدًا" ولا يتناسب مع مستوى وإمكانيات عبد العاطى، فى المقابل رفض النادى الأبيض زيادة قيمة العرض، ليتم غلق الملف حينها.