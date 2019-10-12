شكرا لقرائتكم منور يا عبده.. الحمد لله متجمعين بخير..حبيبي يا بيبو دايما في افراح الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صورة جمعت بين اثنين من النجوم الكبار بتاريخهم الحافل في عالم الساحرة المستديرة مع ناديهما الأهلي ومنتخب مصر.. اللقاء كان خلال حفل تسليم درع الدوري ٤١ للاهلي .. وشاءت الصدفه أن أتواجد بين النجمان..فماذا دار بينهما؟.

الخطيب قال لـ المجري..منور يا عبده إيه الشياكة دي ده كده الكل ها يغير منك شباب علي طول..ليرد المجري..انت اللي منور يا بيبو وديما نتجمع في افراح الأهلي كلنا سعداء باللي بتقدمه مع المجلس وعقبال افريقيا..ليبتسم بيبو مجددا ويرد انتم عيله الاهلي وكلنا تحت امر الاهلويه..ويضيف عبده طمني عليك انشاء الله تكون احسن رد بيبو..الحمدلله كفايه الفرحه في عيون الأهلويه بترفع عني الالم الحمد لله يا عبده.

ويضيف بيبو..أنا اللي عايز أقولك خلي بالك من نفسك..لينتهي حوار سريع جدا .

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من القلب للقلب في لقاء أوضح أن النجوم يصنعون تاريخهم بالعمل وثقه الجماهير.