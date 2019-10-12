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شكرا لقرائتكم منور يا عبده.. الحمد لله متجمعين بخير..حبيبي يا بيبو دايما في افراح الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضيف بيبو..أنا اللي عايز أقولك خلي بالك من نفسك..لينتهي حوار سريع جدا .
من القلب للقلب في لقاء أوضح أن النجوم يصنعون تاريخهم بالعمل وثقه الجماهير.
الخطيب ومصطفى عبده وشلتوت
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