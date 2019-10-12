عزمي محيلبة يفوز ببرونزية كأس العالم للرماية...

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جدة - عمرو شويل توج الرامي عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في نهائي كأس العالم للرماية بندقية (الأسكيت ) المقام حالياً في الإمارات بالتفوق على بطل ايطاليا ، وحقق محيلبة 123 طبق من أصل 125 فى التصفيات قبل أن يحقق 49 طبقا فى النهائى. وتأهل الرامى عزمى محيلبة مؤخراً إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حصد برونزية الخرطوش بكأس العالم فى منافسات الاسكيت التى أقيمت فى فنلندا خلال أغسطس الماضى. وجاء تأهل محيلبة للنهائيات فى فنلندا بعدما حقق 122 طيب من أصل 125. فيما يسعى اتحاد للرماية برئاسة حازم حسنى فى تنفيذ خطة الأعداد إلى الاولمبياد من أجل حصد ميدالية اولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 .

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