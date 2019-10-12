شكرا لقرائتكم هل يعود حسن حمدي للأهلي ؟ .. الخليج 365 يُجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح البعض داخل أروقة النادي الأهلي اسم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق لتولي رئاسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بعد استقالة طه إسماعيل عن رئاسة اللجنة منذ فترة.

وتولى حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي في الحقبة الذهبية للقلعة الحمراء، التي شهدت التتويج بالألقاب القارية والمحلية والتربع على عرش الكرة الإفريقية، وكان يتولى محمود الخطيب منصب نائب رئيس القلعة الحمراء.

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ويحاول مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب سد الفراغ الذي خلفه رئيس الشيخ طه عن رئاسة لجنة التخطيط، من أجل الاستمرار في أداء عملها داخل النادي، ومساعدة بيبو في إدارة ملف الكرة بالقلعة الحمراء.

وتحفظ الخطيب على فكرة مطالبة حسن حمدي بتولي رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي باعتبار أنه اعتزل العمل العام بشكل كامل، ولا يخطط للعودة إليه في أي منصب جديد، وهو ما يدفعه لعدم مخاطبة وزير دفاع الأهلي برئاسة اللجنة في الفترة القادمة.