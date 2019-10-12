شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه مصر للتأمين بقرعة كأس سيدات السلة.. والأهلي يتأهل مباشرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة كأس مصر لكرة السلة للسيدات في موسم 2019-2020، عن وقوع الزمالك في مواجهة مع مصر للتأمين بدور الـ16 للبطولة. وتأهل فريق كرة السلة بالأهلي بدون خوض مباريات بعدما جنبته القرعة الوقوع في مواجهة أحد الفرق انتظار للفائز من مباراة الشمي مع الجزيرة بدور الثمانية. كما يتأهل كلا من هليوبوليس وسموحة وسبورتنج إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للسيدات بنفس طريقة الأهلي بدون خوض منافسات بعدما جنبتهم القرعة مواجهة أي فريق بدور الـ16. Advertisements وجاءت القرعة كالتالي:



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