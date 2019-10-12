الزمالك يواجه المنيا وديا غدا استعدادا لقمة الأهلي فى الدوري...

جدة - عمرو شويل استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض مباراة ودية مع نظيره المنيا غدا الأحد على ملعب النادي.

ويستعد الفريق لمباراة الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري.

وطلب الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الإداري الاتفاق مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية من أجل خوض مباراة ودية أمامهم خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيز اللاعبين غير الدوليين لمواجهة الأهلى المقلبة.

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ويستأنف فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.