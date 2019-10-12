شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه المنيا وديا غدا استعدادا لقمة الأهلي فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الفريق لمباراة الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري.
ويغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.
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