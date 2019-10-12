شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الأهلي بدور الـ 16 فى كأس مصر للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت اليوم بالاتحاد المصري لكرة السلة قرعة بطولة كأس مصر لعام 2019 /2020 ، وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للنادي الأهلي بدور الستة عشر بالبطولة.

وستقام المباراة على صالة الأهلي بالجزيرة أحد يومي 6 ، 7 نوفمبر المقبل ، في حين سيواجه الجزيرة نظيره سموحة، ويلتقي سبورتنج بالمصرية للاتصالات، ويلعب الاتحاد السكندري مع الزقازيق.

وسيواجه طنطا نظيره مدينة نصر، ويلتقي السكة الحديد بمصر للتأمين، في حين سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة دور الـ 32 بين أصحاب الحياد والطيران .

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وسيلتقي مركز شباب سوهاج مع الفائز من مواجهة هليوبوليس والشمس بدور الـ32.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد دور الـ16، خلال الساعات القادمة.



