مستند .. حكم يهدد بتصعيد شكواه للفيفا بسبب تجاهله فى القائمة الدولية...

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جدة - عمرو شويل هدد سامى هلهل حكم الدرجة الاولى بتصعيد شكوته فى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بسبب عدم ضم للقائمة الدولية 2020 ، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم مطالبة بمنحه الشارة الدولية . وطلب هلهل من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية ، أرسال خطاب للجنة حكام الفيفا بضمه للقائمة الدولية المصرية أحتياطيا ومراجعة درجاته وتقييمها مع كافة الحكام المساعدين الذين ارسل أسمائهم فى قائمة 2020 مؤكدا انه شارك فى 17 مباراة قوية بالدورى أغلبها للاهلى والزمالك ونال اشادة خبراء التحكيم وكل الأستوديوهات التحليلية طوال السنوات الماضية ولم يتعرض لاى ايقاف طوال الموسم . وأرسلت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور القائمة الدولية للعام الجديد 2020 وتضم 7 حكام ساحة هم إبراهيم نورالدين وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا ومحمد عادل وجهاد جريشة ، و7 حكام مساعدين هم تحسين ابو السادات ومحمود ابو الرجال وأحمد حسام طه ويوسف البساطى وسمير جمال وأحمد توفيق طلب وهانى عبد الفتاح

شكوى سامى هلهل للجنة الحكام المصرى واتحاد الكرة

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