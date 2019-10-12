شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 عن إغراء كهربا للعودة وتعديل عقد المقاتل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
Advertisements
جدة - عمرو شويل
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 عن إغراء كهربا للعودة وتعديل عقد المقاتل
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. شهد نادى الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 ، عدة أحداث هامة ، جاء ابرزها فى محاولة اغراء محمود كهربا بزيادة راتبه السنوي للعودة غلى فريقه القديم وكذلك الاستقرار على تعديل عقد طارق حامد، وأيضا مواجهة المنيا وديا غدا.
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 ..إغراء كهربا ماديا
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة دخول نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى مفأوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب ألفريق، عن طريق وكيل أعماله وبعض المقربين من اللاعب، لعودته مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الدائرة حاليا.
أوضحت المصادر، أن مسئولى الزمالك، استفسروا عن حقيقة توقيع كهربا لصفوف النادى الأهلي، وبعد تأكيد وكيل أعماله عدم صحة ذلك، عرضوا عودة اللاعب مرة أخرى، للقلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الحالية.
وأكد مسئولي الزمالك، الاستعداد لعقد جلسة مع كهربا فى الوقت الحالي، لأسدال الستار على أزمة رحيله بشكل نهائى والاتفاق على الراتب السنوى الجديد، وغلق هذا الملف، ليصبح القرار النهائى فى يد اللاعب سواء بالعودة للزمالك أو استمرار المفأوضات بينه وبين مسئولى النادى الأهلي.
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 ..الابيض يستأنف تدريباته استعدادا للقمة
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. يستأنف فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وصعد ميتشو 11 لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 ..تعديل عقد طارق حامد بعد معسكر المنتخب
Advertisements
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تعديل عقود طارق حامد لاعب وسط ألفريق الكروى الأول، بطريقة تختلف عن تعديل عقود باقى اللاعبين محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين لإنهاء إجراءات تعديل العقود، خلال ألفترة الحالية، وعقب انتهاء معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا.
وتسبب معسكر ألفراعنة فى تأجيل ملف تعديل عقود اللاعبين بسبب انضمام طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لصفوف المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا، يوم الاثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار استعدادات ألفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث لم يتمكن مسئولى القلعة البيضاء من الاجتماع مع الثلاثى فى وجود جنش، مما أدى لتأجيل جلسة حسم ملف تعديل العقود.
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض مباراة ودية مع نظيره المنيا غدا الأحد على ملعب النادي.
ويستعد الفريق لمباراة الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري.
طلب الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الإداري الاتفاق مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية من أجل خوض مباراة ودية أمامهم خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيز اللاعبين غير الدوليين لمواجهة الأهلى المقلبة.
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. الزمالك يبحث عن بديل محمود عبد العزيز
اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. فتح مسئولو نادى الزمالك، ملف تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.
وأعاد مسئولو الزمالك المفأوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، قبل العودة للتفأوض مع المسئولين بالنادى الدجلأوى، من أجل الحصول على خدماته فى الآنتقالات الشتوية بيناير المقبل.
وعرض الزمالك الحصول على خدمات عبد العاطى من دجلة فى بداية الموسم الحإلى مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم لاعب من الزمالك، وهو ما رفضه وادى دجلة بداعى أن العرض "ضعيف جدًا" ولا يتناسب مع مستوى وإمكانيات عبد العاطى، فى المقابل رفض النادى الأبيض زيادة قيمة العرض، ليتم غلق الملف حينها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 عن إغراء كهربا للعودة وتعديل عقد المقاتل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.