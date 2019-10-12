اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 عن إغراء كهربا للعودة وتعديل عقد المقاتل...

أوضحت المصادر، أن مسئولى الزمالك، استفسروا عن حقيقة توقيع كهربا لصفوف النادى الأهلي، وبعد تأكيد وكيل أعماله عدم صحة ذلك، عرضوا عودة اللاعب مرة أخرى، للقلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الحالية.

وأكد مسئولي الزمالك، الاستعداد لعقد جلسة مع كهربا فى الوقت الحالي، لأسدال الستار على أزمة رحيله بشكل نهائى والاتفاق على الراتب السنوى الجديد، وغلق هذا الملف، ليصبح القرار النهائى فى يد اللاعب سواء بالعودة للزمالك أو استمرار المفأوضات بينه وبين مسئولى النادى الأهلي.

اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 ..الابيض يستأنف تدريباته استعدادا للقمة

اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. يستأنف فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.





اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 ..تعديل عقد طارق حامد بعد معسكر المنتخب وصعد ميتشو 11 لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999. Advertisements

اخبار الزمالك اليوم السبت 12-10-2019 .. استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تعديل عقود طارق حامد لاعب وسط ألفريق الكروى الأول، بطريقة تختلف عن تعديل عقود باقى اللاعبين محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين لإنهاء إجراءات تعديل العقود، خلال ألفترة الحالية، وعقب انتهاء معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا.