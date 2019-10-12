شكرا لقرائتكم تجمع بعثة المنتخب العسكري فى هذا الموعد بمطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم على الساعة السابعة من مساء غد الأحد، موعداً لتجمع الجهاز الفنى واللاعبين تمهيداً للتحرك لمطار القاهرة فى الثامنة مساء نظراً لإقلاع الطائرة فى الحادية عشرة والنصف مساء غد الأحد.

وستبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين غداً الأحد فى الحادية عشرة والنصف مساءً، فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .

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من جهته قرر البرازيلى سيرجيو فارياس على إراحة اللاعبين لعدة ساعات فقط ثم يبدأ أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل .

وتضم قائمة المنتخب المُشارك فى كأس العالم العسكرية 21 لاعباً هم: محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".