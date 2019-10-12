شكرا لقرائتكم فتحي مبروك: الحكم المصري الأصلح للقمة ومجموعة الاهلي نارية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف مبروك فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو: "الحكم المصرى مظلوم دائماً ويجب أن نمنحه فرصة إدارة مباراة القمة المقبلة لرفع الظلم عنه ومنحه فرصة اظهار قدراته وامكانياته فى مباراة هامة مثل القمة 119".

وقال رئيس قطاع الناشئين بالأهلى: "أتمنى أن يحضر جمهور الاهلى والزمالك المباراة بكثافة حتى نرى مباراة مميزة مثل مباراة السوبر التى جمعت الناديين الشهر الماضى وفاز بها الاهلى 3-2"

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واستكمل: "رمضان صبحى لاعب الاهلى ومصطفى محمد لاعب الزمالك سيكونان أهم الاوراق الرابحة ليس فقط فى مباراة القمة ولكن فى المنتخب الاوليمبى فى الفترة المقبلة "

وعلق عن فترة توقف الدوري : " فترة إيجايبة منحت الناديين فرصة الاستعداد الامثل لمباراة القمة وهى فترة كانت ضرورية لاسيما داخل نادى الزمالك لإعادة ترتيب اوراقه بعد التعادل مع نادى مصر فى الجولة الاخيرة للمسابقة "

وأكد أن مجموعة الاهلى فى دوري الابطال الافريقى مجموعة قوية ولكن فرص الاهلى والنجم الساحلى التونسى هى الاكبر للتأهل مع ضرورة الحذر من قدرات فريق الهلال السودانى "