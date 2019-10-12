شكرا لقرائتكم الرجوب: قدوم المنتخب السعودي إلى رام الله انتصار لفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن هناك ترقبا واسعا لقدوم المنتخب السعودي إلى رام الله من أجل مواجهة نظيره الفلسطيني في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الرجوب في مقابلة مع "قناة العربية" يوم الجمعة: نحن على أبواب حدث ومحطة تاريخية، ونرى رسالة لها دلالات، ونعمل على تقديم أفضل صورة، وسيكون هناك استقبال رسمي للمنتخب السعودي من قبل مؤسسة الرئاسة.

وأضاف: النتيجة محسومة، وقدوم السعودية فوز بالنسبة لنا، وسيتقبل الجميع النتيجة بروح رياضية، وهناك تعطش من جانب كل شرائح الشعب الفلسطيني للقاء السعودية.