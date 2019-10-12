الموجز - شريف الجنيدي
نشر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك طارق حامد رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات |انستجرام".
وقال حامد، في رسالته التي نشرها عبر خاصية "الستوري" على انستجرام، "انتظرت وصبرت كثيراً من أجل من أحبهم ويحبونني».
وأضاف: "ولكن طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".
وكانت وسائل إعلامية قد تناولت أنباء عن غضب نجم خط وسط الفريق الأول بنادي الزمالك بسبب تجاهل إدارة النادي تعديل عقده ماليا بعدما حصل على عدة وعود سابقة.
وجدد طارق حامد طلبه لمسؤولي إدارة النادي بسرعة حسم ملف تعديل عقده ماديا، خلال الفترة الحالية.
وأكد مصدر مقرب من طارق حامد أن اللاعب يتخوف من تأجيل الأمر مجدداً، وربط تعديل عقده بنتائج الفريق المقبلة، وهو ما يرفضه اللاعب خاصة وأنه حصل على وعد سابق بتعديل عقده، بعدما تم رفض رحيله في الصيف الماضي إلى اتحاد جدة السعودي.
وقالت الوسائل الإعلامية إن مسؤولو الزمالك قاموا بتأجيل ملف تعديل عقود لاعبي الفريق الأبيض، وهم طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرحيم "جنش" أكثر من مرة، قبل أن يطلب لاعب الوسط سرعة حسم الملف.
ويلعب حامد في الزمالك منذ عام 2014، وحقق مع الفريق لقب كأس مصر 3 مرات، والدوري المصري والسوبر المصري والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.
يأتي هذا قبل مباراة القمة التي ستجمع الزمالك أمام الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويتعرض نادي الزمالك لسلسلة من الأزمات في الفترة الأخيرة بسبب المستويات السلبية التي ظهر بها الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها التعادل أمام إف سي مصر 1-1، الأحد الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري، فضلا عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراته في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي.. طارق حامد ينشر رسالة غامضة: «طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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