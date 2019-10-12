زفيريف إلى نهائي دورة شنغهاي لملاقاة مدفيديف









اسماء السيد - بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا نهائي دورة شنغهاي، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السبت على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 7-6 (7-5) و7-5، فيما لحقه الالماني ألكسندر زفيريف بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني.

في المباراة الأولى، تأهل مدفيديف (23 عاما) إلى نهائي احدى الدورات أو البطولات للمرة التاسعة هذا العام والسادسة تواليا، في سعيه لاحراز لقبه الرابع هذا الموسم.

وأتى فوز الروسي الذي بلغ نهائي النسخة الاخيرة من بطولة فلاشينغ ميدوز، رابع بطولات الغراند سلام، على تسيتسيباس السادس، بعد يوم من تجريد الاخير لمنافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول من لقبه في مباراة من ثلاث مجموعات.

وهو الفوز الخامس تواليا لمدفيديف على تسيتسيباس في نفس عدد المباريات.

وقال مدفيديف "لقد فاجأني تكتيكيا، ولكنها كرة المضرب وكان يتعين علي البقاء في المباراة".

وأضاف "أنا فخور (بالنهائي السادس تواليا)، ولكن الهزيمة تبقى هزيمة وأنا لا أحب الخسارة، حتى في نهائي فلاشينغ ميدوز".

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الخمس الأخيرة التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الانكليزية ثالث البطولات الاربع الكبرى، وآخرها فلاشينغ ميدوز عندما خسر أمام الإسباني رافايل نادال، وتوج بلقبين في سينسيناتي، أول لقب له في دورات الماسترز، وسان بطرسبورغ.

وفي مجموعة اولى تساوى فيها اللاعبان بكل شيء، كان الشوط الفاصل الحاسم لصالح مدفيديف، بعدما استمرت المجموعة 43 دقيقة.

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في الثانية، نجح مدفيديف في كسر ارسال منافسه اليوناني في الشوط الثالث، وحصل على فرصة حسم المباراة لصالحه بتقدمه 5-4 والارسال معه، غير أن تسيتسيباس نجح في تعديل النتيجة 5-5 بكسر ارسال الروسي، قبل ان يرد الاخير التحية في الشوط التالي.

وأمام فورة غضب من تسيتسيباس عاد مدفيديف الى الواجهة وحسم المجموعة في الشوط الثاني عشر وبالتالي المباراة لصالحه.

وضرب مدفيديف موعدا في النهائي الاحد مع زفيريف المصنف خامسا والفائز على بيريتيني الحادي عشر بنتيجة 6-3 و6-4 في ساعة و7 دقائق.

وقال زفيريف بعد وصوله إلى نهائي إحدى دورات الماسترز للمرة الاولى هذا العام والسادسة في مسيرته "من الرائع التأهل الى المباراة النهائية، وقد لعبت بشكل جيد هذا الاسبوع، في اول نهائي لي في الصين وأتشوق لخوض النهائي غدا".

وتابع عندما سُئل حول عدم خسارته امام مدفيديف في مواجهاتهما الاربع السابقة "لعبنا مباريات رائعة سابقا وآمل أن أتابع السلسلة الناجحة ضده، لكنه (مدفيديف) تمكن من التأهل الى سادس نهائي له على التوالي هذا العام وهو ربما الافضل حاليا في العالم".

واستغل زفيريف قوة ارسالاته ليفرض توفقه على بيريتيني، مستفيدا في الوقت ذاته من عدم دخول منافسه في أجواء المباراة بسرعة، ليكسر ارساله باكرا في المجموعة الاولى التي حسمها بكرة ساحقة في 31 دقيقة.

وبدا أن بيريتيني استعاد مستواه في المجموعة الثانية وتساوى مع الألماني 4-4، قبل أن يضاعف من الاخطاء المباشرة ليخسر ارساله والمجموعة والمباراة.

وحقق زفيريف امام منافسه الإيطالي فوزه الـ 41 هذا العام مقابل 20 هزيمة، فيما فاز مدفيديف بـ 58 وخسر في 17.

وكان زفيريف الذي بلغ العام الماضي نصف نهائي الدورة الصينية، اسقط السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا الجمعة.