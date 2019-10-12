سوزوكا تتحضر للإعصار وسط مخاوف الفرق من عدم إقامة السباق









اسماء السيد - اتخذ القيمون على سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر الإعصار هاغيبيس الذي يهدد سواحل الأرخبيل، فيما يأمل مديرو الفرق في اقامة السباق الاحد بعد الغاء جميع فعاليات السبت.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أصدر، بالتنسيق مع ادارة الفورمولا واحد ("فوم") والمسؤولين عن حلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات، بيانا أكد فيه إلغاء جميع أحداث السبت لاسباب تتعلق بالسلامة، الامر الذي استتبع اطلاق عملية حماية الحلبة والبنى التحتية فور الانتهاء من فترتي التجارب الحرة الجمعة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وعمد المسؤولون عن الحلبة الى نشر الآلاف من الاكياس الرملية من أجل حماية منصات الانطلاق من المياه في حال حصول فيضان، فيما تم نقل معدات التوقيت الالكترونية إلى داخل الابنية، وتفكيك منصة التتويج وتعليبها بهدف حمايتها.

وشرح البريطاني ستيف نيلسون، المدير الرياضي للفورمولا واحد، أسباب اتخاذ اجراءات السلامة مؤكدا أن الهدف من هذه التدابير هو أن "نضمن عندما نأتي صباح الاحد ان كلا من التوقيت، اضواء جهاز الانطلاق، جهاز تتبع السيارات عبر الاقمار الصناعية +جي بي أس+ والالواح الضوئية حول الحلبة هي في مكان آمن بعيدا عن العاصفة".

وأكد نيلسون في حديثه لموقع "فورمولا1.كوم" الجمعة أن الطاقم الرياضي التقني واجه مهمة لوجستية لم يسبق لها مثيل لمقاومة واحد من أكبر الاعاصير الذي يضرب اليابان منذ عقود، وقد عمل طوال ليلة السبت "لتوصيل كل شيء مجددا والتأكد من أن جميع الانظمة تعمل" لتشغيلها مجددا فور مرور العاصفة.

وبدورها، اتخذت الفرق العشرة المشاركة في الفئة الاولى تدابير احترازية فعمل الميكانيكيون وطواقم الدعم بجهد لرفع المعدات الحساسة خارج ارضية منصات الانطلاق في حالة الفيضانات وحماية المرائب بأكياس الرمل والأغطية البلاستيكية.

ولحظ البيان الذي اصدره "فيا" انه في حال تعذر إقامة التجارب الرسمية صباح الأحد والتي كانت مقررة السبت، سيتم اعتماد ترتيب فترة التجارب الحرة الثانية التي أقيمت الجمعة لتحديد جدول الانطلاق.

وأفضت هذه الفترة إلى هيمنة فريق مرسيدس الذي ادخل تحديثات على سيارته، على المركزين الاول والثاني مع تسجيل الفنلندي فالتيري بوتاس اسرع توقيت أمام زميله البريطاني لويس هاميلتون، فيما حل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثالثا امام سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والالماني سيباستيان فيتل.

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وتقام التجارب الرسمية الأحد في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينيتش) بعدما كانت مقررة السبت وذلك بقرار من المنظمين بسبب إعصار هاغيبيس الذي يهدد اليابان.

وأوضح المنظمون أن هذا التأجيل مشروط بطقس صباح الأحد على حلبة سوزوكا حيث من المتوقع هبوب رياح قوية. أما السباق فلا يزال مقررا في تمام الساعة 14,10 بالتوقيت المحلي(5,10 بتوقيت غرينيتش) الأحد.

-مرسيدس على أهبة الاستعداد-

يتحين فريق مرسيدس في اليابان فرصة حسم لقب الصانعين للمرة السادسة على التوالي في تاريخه، في إنجاز قياسي في الفئة الاولى، في حال نجح سائقاه في تحقيق ثنائية المركزين الاول والثاني على حلبة سوزوكا التي فاز عليها بالمركز الاول منذ عام 2014، وتحديدا منذ بدء حقبة المحركات الهجينة مع هاميلتون أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 وبطل العالم السابق نيكو روزبرغ 2016 خلال عام تتويجه.

في المقابل، سيترك فوز هاميلتون بالمركز الاول الباب في اليابان مشرعا فقط امام زميله بوتاس الذي يتأخر عنه قبل السباق بفارق 73 نقطة في ترتيب السائقين (571 مقابل 409)، ضمن دائرة إمكانية اللحاق به وذلك قبل أربع جولات من النهاية.

وسيقترب بطل العالم خمس مرات أكثر من خط "السباق النهائي" لاحراز في الجولة المقبلة المقررة في المكسيك لقبه العالمي الثالث تواليا والسادس في مسيرته، ليفك ارتباطه مع الارجنتيني خوان مانويل فانجيو وليقترب اكثر من اسطورة رياضة سيارات الفورمولا واحد الالماني ميكايل شوماخر صاحب الرقم القياسي مع 7 ألقاب.

وأرغم إعصار هاغيبيس، المسؤولين عن بطولة العالم للركبي المقامة في اليابان، على إلغاء مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلند مع إيطاليا ضمن دور المجموعات واللتين كانتا مقررتين السبت.

وكانت وكالة الارصاد الجوية اليابانية اشارت إلى أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة التي صنفت بأنها "كبيرة وقوية للغاية" وسط أو شرق اليابان في وقت مبكر من مساء السبت، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الاعصار إلى 216 كيلومترا في الساعة.