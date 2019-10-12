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إدارة نادي الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل لقاء نادي الأهلي

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اعلن مسئولي نادي الزمالك عن إصدار قرار بمنح لاعبي فريق نادي الزمالك لكرة القدم جزء من مستحقاتهم قبل بداية لقاء القمة أمام نادي الأهلي والتي من المقرر لها أن تقام في يوم 19 أكتوبر الحالي، وأن تلك المباراة من ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، ما بين فريقي الزمالك والأهلي.

كما قد جاء قرار إدارة نادي الزمالك في محاولة من المسئولين لتحفيز اللاعبين ومنحهم الكثير من التركيز، حيث ينتظر مادي الزمالك وصول ما يقرب من 55 مليون جنيه، أثناء الأيام القادمة، حتى يستغلها النادي في القيام بسداد مقدمات عقود باقي اللاعبين وسداد رواتبهم الشهرية.

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