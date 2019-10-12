طارق حامد فى رسالة غامضة من معسكر المنتخب: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، رسالة غامضة، خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر طارق حامد عبر استورى "الانستجرام" على صفحته الرسمية، الرسالة الغامضة والتى جاء نصها: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من احبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

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طارق حامد

وكان مسئولو الزمالك استقروا على تعديل عقود طارق حامد بطريقة تختلف عن تعديل عقود باقى اللاعبين محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين لإنهاء إجراءات تعديل العقود، خلال الفترة الحالية، وعقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا.

وتسبب معسكر الفراعنة في تأجيل ملف تعديل عقود اللاعبين بسبب انضمام طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لصفوف المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا، يوم الاثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث لم يتمكن مسئولي القلعة البيضاء من الاجتماع مع الثلاثى فى وجود جنش، مما أدى لتأجيل جلسة حسم ملف تعديل العقود.

وكشف مصدر مطلع فى الزمالك لـ"الخليج 365" أن مسئولو الزمالك استقروا على تعديل عقد طارق حامد ليصبح الأعلى أجرًا فى صفوف الفريق وذلك بعد أن ضحّى اللاعب بالعديد من العروض الخارجية المغرية التى عرضت عليه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، وفضّل الاستمرار فى ميت عقبة، بعد أن أبدى الجهاز الفني والمسئولون رغبتهم فى بقائه للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، الأمر الذى دفع المسئولون لاتخاذ قرار بتعديل عقد "المقاتل" وترضيته ليصبح الأعلى راتبًا فى الفريق.