سوبر كورة.. الحكم سامى هلهل يهدد بتصعيد شكواه للفيفا بسبب تجاهله فى القائمة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد سامى هلهل حكم الدرجة الاولى بتصعيد شكوته فى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بسبب عدم ضم للقائمة الدولية 2020 ، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم مطالبة بمنحه الشارة الدولية . وطلب هلهل من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية ، أرسال خطاب للجنة حكام الفيفا بضمه للقائمة الدولية المصرية احتياطيا ومراجعة درجاته وتقييمها مع كافة الحكام المساعدين الذين ارسل أسمائهم فى قائمة 2020 مؤكدا انه شارك فى 17 مباراة قوية بالدورى أغلبها للاهلى والزمالك ونال اشادة خبراء التحكيم وكل الأستوديوهات التحليلية طوال السنوات الماضية ولم يتعرض لاى ايقاف طوال الموسم . لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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