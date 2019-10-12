شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصد 41 ميدالية فى بطولة بلغاريا الدولية للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق السباحة بالنادى الأهلى نتائج جيدة خلال منافسات بطولة بلغاريا الدولية، المقامة حاليا ويشارك بها 35 سباحا وسباحة من أبناء النادى، ويرأس البعثة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة. وانطلقت فعاليات البطولة أمس، الجمعة، وتوج الأهلى بـ41 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 19 ذهبية و11 فضية و11 برونزية. وتقام منافسات بطولة بلغاريا الدولية على مدار أسبوع بمشاركة العديد من الفرق القوية. ويرأس جهاز ألعاب الماء وائل عزت، فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى المتواجد مع الفريق فى بلغاريا: محمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، رئيس جهاز السباحة، ومحمد صدقي، ومحمد فرج، مساعدا مدير جهاز السباحة، واشرف صلاح، المدير الفني، ومحمد سيد بادى ورامى عبداللطيف مديرى قطاع الناشئين، وثروت ماهر، وحسام الدين عمر، مدرب عام، وخالد زيدان طبيب الفريق، وأحمد الشايب إدارى.

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