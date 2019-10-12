شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الرامي عزمي محيلبة الميدالية البرونزية فى نهائى كأس العالم للرماية بندقية (الأسكيت) المقام حالياً فى الإمارات بالتفوق على بطل إيطاليا، وحقق محيلبة 123 طبقا من أصل 125 فى التصفيات قبل أن يحقق 49 طبقا فى النهائى.

ونجح عزمى محيلبة مؤخراً فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حصد برونزية الخرطوش بكأس العالم فى منافسات الأسكيت التى أقيمت فى فنلندا أغسطس الماضى. Advertisements وجاء تأهل محيلبة للنهائيات فى فنلندا بعدما حقق 122 طبقا من أصل 125. ويسعى اتحاد للرماية برئاسة حازم حسنى فى تنفيذ خطة الأعداد إلى الأولمبياد من أجل حصد ميدالية فى أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.