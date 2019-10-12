شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فتحى وعبد الله السعيد يستعدان بـ"نيو لوك" لمواجهة بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أحمد فتحى وعبد الله السعيد لقيادة المنتخب الوطنى فى المباراة الودية أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص فتحى والسعيد على الاستعداد لمواجهة بتسوانا بقصة شعر جديدة واستعان الثنائى بـ"ميدو" الحلاق الخاص، الذى تواجد فى معسكر الفراعنة لتجهيزهما قبل الظهور فى اللقاء.

ومن المقرر طرح تذاكر مباراة مصر وبتسوانا مساء اليوم عقب تحديد أسعارها بالتنسيق بين الجهات الأمنية واتحاد الكرة.

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ويعقد فى الثالثة عصر اليوم اجتماع أمنى يحضره عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية للتنسيق للمباراة.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها الاثنين المقبل فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويرغب الجهاز الفنى فى الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف، خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.