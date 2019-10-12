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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 12/10/2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها، 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا، والأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل.

ميتشو يطلب خوض مباراة ودية قبل مواجهة الأهلى

طلب الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الإداري الاتفاق مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية من أجل خوض مباراة ودية أمامهم خلال الأيام المقبلة، فى أطار تجهيز اللاعبين غير الدوليين لمواجهة الأهلى المقلبة.

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدورى العام.

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تلقى اتحاد الكرة مخاطبات أمنية تفيد بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. Advertisements

فايلر يطلب برنامجا خاصا لتجهيز 11 لاعبا لمباراة القمة

طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائى لـ11 لاعباً دولياً المنتظر انتظامهم فى التدريبات الجماعية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

الزمالك يمنح طارق حامد أعلي عقد فى القلعة البيضاء

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تعديل عقود طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بطريقة تختلف عن تعديل عقود باقى اللاعبين محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين لإنهاء إجراءات تعديل العقود، خلال الفترة الحالية، وعقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا.

عمر الوحش يطالب الإسماعيلى بإنهاء مسلسل "الذل" والتدريب خارج قلعة الدراويش

طلب عمر الوحش، لاعب الإسماعيلى، من مجلس إدارة ناديه السماح له بالتدريب خارج النادى حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب ما وصفه بـ"الذل والمهانة" التى يشعره بها داخل قلعة الدراويش، خاصة بعدما تجاهل مجلس إدارة الإسماعيلى الرد على رسالة اللاعب التى كشف عنها عبر صفحته على فيس بوك ويطالب فيها مسئولى النادى بالسماح له بالظهور فى أحد البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائى بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه ثم يعود .

الإصابة تُبعد طاهر محمد عن ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب افريقيا

استقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على إراحة بعض اللاعبين فى الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا غداً على رأسهم طاهر طاهر لعدم إكتمال شفائه من الإصابة حيث مازال يخضع لبرنامج تأهيلى مع المنتخب، وأيضا منح الفرصة لتثبت التشكيل الذى سيلعب به بطولة أمم أفريقيا خاصة أن تجربة جنوب أفريقيا قد تكون الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق البطولة المؤهلة للأولمبياد فى 8 نوفمبر .