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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى قائمة، قبل أيام قليلة من إقامة اللقاء المنتظر يوم 24 أكتوبر الجارى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا. وكشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، لـ"سوبر كورة"، التفاصيل الكاملة لأزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعد الاجتماع الأمنى للمباراة الذى أقيم الخميس الماضى وفوجئ بعدها النادى الأبيض باختيار ملعب السلام لاستضافة اللقاء. وكشف المصدر أن الزمالك يسعى لحسم الأزمة خلال الساعات القليلة لإخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بملعب المباراة، حيث يعد اليوم هو الموعد الأخير وفقا للمهلة المحددة للنادى الأبيض. لمعرفة التفاصيل الكاملة لأزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون اضغط هنا..

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