شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتغزل فى والده عبر إنستجرام: "باسمك وعلى حسك بتباهى واتعوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام بصحبة والده.

وعلق كهربا على الصورة متغزلاً فى والده قائلا، "دا أنا باسمك وعلى حسك بتباهى واتعوج، أبوس إيدك وأبوس راسك وأعيش خدامك ومداسك، أنا ابن أبويا لو شفت خير فى الدنيا أنت اللى عملته وقريت كتاب الحياة ومنك اتعلمته، دا أنا لما قولت يا سند وقفلى أبويا وشال همى وريحنى دا أنا ابن أبويا".

شهدت الساعات الأخيرة أنباء عن إنهاء مسئولى النادى الأهلى الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغالى خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة من أجل الانتقال للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية، والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

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فى هذا الشأن أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلى تعاقد مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ فى يناير المقبل، وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى.