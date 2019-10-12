شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته غداً استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق مصر المقاصة تدريباته، غدا الأحد، استعداداً لمواجهة النادى المصرى فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى.

وكان الجهاز الفنى للمقاصة قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد الانتهاء من وديتى إنبى وبيراميدز.

ويستعد المقاصة لمواجهة المصرى فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل بالأسبوع الرابع بالدورى .

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وكان المقاصة قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله خلال الوديتين الأخيرتين، وحرص الجهاز الفنى للفريق لتجربة أكثر من لاعب للوقوف على مستواهم قبل مواجهة المصرى.

ويمتلك المقاصة فى رصيده 3 نقاط فقط بالدورى العام بعد الفوز فى الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، ثم الخسارة من الزمالك والجونة فى الجولتين الأخيرتين بهدف نظيف.