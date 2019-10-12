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الزمالك يجدد مفاوضات عبد العاطى لتدعيم الوسط بعد إصابة زيزو بالصليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وبدأ مسئولو الزمالك إعادة المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، قبل العودة للتفاوض مع المسئولين بالنادى الدجلاوى للحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وكان الزمالك عرض الحصول على خدمات عبد العاطى من دجلة فى بداية الموسم الحالى مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم لاعب من الزمالك، وهو ما رفضه وادى دجلة بداعى أن العرض "ضعيف جدًا" ولا يتناسب مع مستوى وإمكانيات عبد العاطى، فى المقابل رفض النادى الأبيض زيادة قيمة العرض ليتم غلق الملف حينها.

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