ماركا: صلاة المسلمين تخطف الأنظار في كأس دولية للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - سلطت صحيفة ماركا الضوء على الطريقة الملفتة لصلاة المنتخبات الإسلامية في "كأس دانون" للأمم، والتي تُنظم سنويًا للبراعم بين 10 و12 عامًا، وتستضيف مدينة برشلونة الإسبانية نسختها الحالية.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية الشهيرة عن الصمت الذي فُرض على الجميع في الساعة 2:45 عصرًا، وهو ما جذب أنظار عشرات الصحفيين الذين اتجهوا لتغطية أحداث البطولة في يومها الأول، لتقابلهم مفاجأة، حيث وجدوا جباه الفريق المغربي بقيادة مدربهم على الأرض متجهة إلى مدينة مكة السعودية قبلة المسلمين.

وأضاف التقرير أن فريق البراعم المغربي كان يؤدي واحدة من صلواته الخمس التي يؤديها يوميًا، وأكمل أن غياب المساجد في مجمع سالو الرياضي لم يقف عائقًا أمامهم، حيث قاموا بآداء صلواتهم على الأرض بجوار المركز الصحفي.

وأكمل كاتب التقرير أن المنتخب المغربي ليس المنتخب المسلم الوحيد الذي يؤدي صلواته بانتظام خلال فعاليات البطولة، حيث يفعل الأمر ذاته لاعبو العديد من المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، مثل مصر، تركيا وتونس.

واختتم التقرير تغطيته للحدث مؤكدًا أنه رمز للتقارب الذي تصنعه كرة القدم، حيث تؤدي العديد من الجماعات الأخرى طقوسها الخاصة أيضًا، ويمكن للجميع مشاهدى التواصل، من الصين إلى اليابان، ومن جنوب أفريقيا إلى البرازيل.