مواجهة ودية.. كيف يستعد الزمالك لموقعة القمة أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة القمة أمام غريمه الأهلي بمواجهة ودية أمام المنيا في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب النادي بميت عقبة غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن الهدف من ودية المنيا إعداد اللاعبين وتجربة البدلاء قبل مباراة الأهلي المقبلة.

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ويستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس.

وكان الزمالك تعادل في المباراة الماضية أمام نادي مصر بهدف لكل جانب في لقاء أقيم الأحد الماضي على ملعب "السلام" ضمن المرحلة الثالثة ببطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك سبع نقاط في رصيده متساويًا مع الثنائي بيراميدز والمقاولون العرب، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة بالعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات.